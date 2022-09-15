Украинские защитники сделали все возможное, чтобы оккупанты не продвинулись на Донбассе. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
Важно "У них гораздо сильнее армия": оккупанты на Харьковщине признают преимущество ВСУ
Слабое место россии
Скибицкий отметил, что через месяц российское командование перебросило все войска на Юг. Это создало условия для наступления в Херсонском и Харьковском направлениях.
Еще весной было ясно, что слабое место россии – это Балаклея. В июне стало очевидным, что наступление на балаклейском направлении возможно. Действия, которые мы планировали в Херсонской и Запорожской областях, помогли развить общие успехи ВСУ,
– подытожил Скибицкий.
Он также добавил, что главной целью является деоккупация всех захваченных территорий. В то же время угроза Харькову все равно сохраняется.
На каких направлениях больше всего сосредоточились россияне
Из-за контрнаступления ВСУ оккупанты занимают оборонную позицию. Они стягивают свои силы на Донбассе и Запорожье. В Генштабе отметили, что российские военные пытаются укрепить свою первую линию обороны в двух областях. Поэтому оккупантам приходится перекидывать резервы из состава подразделений третьего армейского корпуса. Кроме того, для усиления используются остатки подразделений, которым удалось спастись на Харьковском направлении.
В то же время у россиян могут быть серьезные проблемы – им нечем будет защищаться. ВСУ не дают возможности им наладить логистику.
Успехи ВСУ на фронте: коротко
- Оккупанты, скорее всего, не могут укрепить новую линию фронта после деоккупации восточной части Харьковской области. Оккупанты активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что всего за несколько дней ВСУ уволили 300 населенных пунктов на Харьковщине, однако реальная цифра может быть значительно больше.
- Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что если ВСУ примут Лиман Донецкой области, то в российской армии "посыплется" вся линия обороны на северо-востоке Украины.