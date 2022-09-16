Так, наразі росіяни готуються до наступу ЗСУ. Вони планують тримати оборону у напрямку Лиману – від Сватового до Троїцького. Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.

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Гауляйтери не приховують, що готуються до наступу ЗСУ

Гауляйтер Луганщини під час одного зі свого виступів публічно заявляв про те, що ЗСУ йде в наступ і треба оборонятись. Щоб показати, що ситуація "контрольована", окупанти повернулись у Кремінну.

Вони дійсно певний час відвели (війська – 24 канал) з наших міст, з Кремінної, зі Старобільська. Просто перекинули вперед. Але потім, коли це набуло розголосу, то одразу показово нагнали туди солдатів для того, щоб показати, що все під контролем,

– розповів Сергій Гайдай.

Натомість колаборанти втікають з окупованих територій

За словами Сергія Гайдая, масові втечі з окупованих територій тривають. Окупанти з колаборантами поспіхом прямують до росії, не забуваючи прихопити з собою якомога більше награбованого майна українців.

На кордоні тривають ретельні перевірки й чоловіків майже не випускають. Очільник Луганської ОВА припустив, що скоро росія може закрити кордони з квазіреспубліками взагалі, адже вони їм не потрібні.

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