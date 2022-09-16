Лидер кремля во время пресс-конференции прокомментировал рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые презентовали в Киеве, пишет 24 канал. Путин заявил, что якобы не знаком с предложениями Украины.

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Путин вдруг сказал, что россия согласилась на гарантии безопасности для Украины

Российский президент сказал, что россия якобы "отвела" войска от Киева, что являлось условием для заключения Стамбульского соглашения. Вероятно, речь идет о периоде, когда Украина в Стамбуле во время переговоров представила россии свой план по окончанию войны.

Кремлевский диктатор обвинил Киев в том, что он якобы отказался "от всех договоренностей". Впрочем, как известно, именно россия не ответила на предложения Киева и ставила свои ультиматумы. В итоге Киев принял решение приостановить переговоры.

Объявили, что они никаких договоренностей добиваться с россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Флаг в руки,

– цинично сказал путин.

Лидер россии отметил, что Украина сейчас проводит контрнаступление "и увидим, чем оно закончится".

Вместе с тем, путин сказал, что россия якобы согласилась с гарантиями безопасности, которые он назвал "жесткими". После этого он обвинил Украину в том, что она отложила переговоры.

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