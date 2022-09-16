Про це 24 каналу розповів журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина. За його словами, під час саміту путін мав зустрітися із президентом Киргизстану Садиром Жапаровим. Останній змусив російського диктатора на нього чекати.

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Це кумедно, адже путін регулярно сам використовує цей трюк. На нього чекали і Барак Обама, і королева Британії Єлизавета ІІ. А тепер глава Киргизії змусив чекати путіна.

росія тепер ватажок країн-ізгоїв

Як наголошує Яковина, російська зовнішня політика серйозно зменшилася за масштабами. Раніше окупанти позиціонували себе як одну з провідних світових держав. Тепер вони – головна держава серед країн-ізгоїв – Ірану, Куби, Північної Кореї, Венесуели.

Це виглядаю дещо разючо навіть для представників російської еліти. Вони мітили собі в лорди та вищі коли Нью-Йорка, а тепер перебувають в оточенні північнокорейських генералів та іранських аятол,

– зазначив Яковина.

Крім того, на саміті ШОС путін вперше з початку повномасштабної війни зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Там російський диктатор сказав, що розуміє, що Китай стурбований ситуацією в Україні. Тобто путін публічно визнав, що Пекін незадоволений наявною ситуацією.

Яковина також нагадав нещодавню заяву представника китайського МЗС, який зазначив, що Пекін відновить економічну співпрацю з москвою на всіх фронтах, але, коли російські війська покинуть Україну

Китай прямо каже – зупиняйте цю фігню. Вистачить. Китай боїться, що путін в своєму божевіллі піде по стопах Гітлера і повністю програє війну. А тоді в росію може прийти проамериканський режим. Для Китаю це страшна небезпека,

– наголосив Яковина.

Китай планує стати країною №1 в другій половині ХХІ століття. А для цього їм потрібні дешеві російські ресурси та території, які вони можуть освоювати. Тому китайці зараз сигналізують путіну – "припиняй війну, і ми ще зможемо тебе врятувати. Якщо не припиниш – ти не втримаєшся".

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Додамо, раніше путін часто змушував представників з різних держав чекати на нього на офіційних зустрічах. Королева Британії чекала 14 хвилин, Барак Обама – 40 хвилин, Папа Римський Франциск – 50 хвилин, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель – годину тощо.