Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Раніше політолог Тарас Семенюк розповів, що путіна збуджує імперіалізм, і він хоче, щоб Україна зникла.

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Як "приберуть" путіна

Піонтковський зазначив, що найближчим часом путіна можуть "прибрати". Щоправда, на його місце прийдуть такі ж поганці, як путін, інших у бункері немає. У Піонтковського є інформація з Москви від кількох джерел, як це відбудеться.

Готується перший "м'який" варіант. Буде оголошено, що путін хворий, і він тимчасово припиняє виконання своїх обов'язків, поки він буде лікуватись,

– зауважив російський публіцист.

Він продовжив, що в такому випадку владу у свої руки візьме рада безпеки – колективний орган силовиків. Потім за 2 – 3 тижні оголосять, що путін здійснив ряд помилок в українському питанні. Важливо розпочати ось цей процес усунення і він далі триватиме.

Кадиров уже думає про постпутінську росію

За словами російського публіциста, кадиров уже подав сигнал, що думає про постпутінську росію. Він не знає, що буде з ним, адже його ненавидять силовики, й за межами Чечні його просто вб'ють. Про подібні речі думає й інша російська верхівка.

"Ті люди, які ще вчора думали про те, як їм краще знищити Україну, нині це відійшло на другий план. Почнеться величезний перерозподіл власності", – наголосив він.

Піонтковський додав, що першими думками цих людей після усунення путіна буде не втримати Бурятію, Чечню тощо, а зберегти свої мільярди доларів.

Вони зрозуміли, що для цього треба "м'яко" відсторонити путіна й домовитись про правила гри, принаймні на першому етапі після путіна,

– підсумував він.

Піонтковський про те, що путіна вже найближчим часом можуть "прибрати": дивіться відео

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