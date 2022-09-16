Про це 24 каналу розповів головний редактор видання The Insider (росія) Роман Доброхотов. Раніше вербування зеків у росії прокоментував Олексій Арестович.

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Вербував зеків справжній пригожин

Доброхотов зазначив, що пригожин насправді любить розважатись, надсилаючи на різні заходи своїх двійників. Однак вербував зеків особисто.

Ми знаємо без усіляких відео від самих ув'язнених, що приїжджала така людина, і її пускали у в'язниці. Значить він мав мандат від влади. Зрозуміло, що нікого з вулиці схожого на пригожина не пустили б,

– зауважив головний редактор видання The Insider.

Він продовжив, що це державна програма. Є багато свідчень вербування від інших ув'язнених і навіть від людей, який перебувають у СІЗО, тобто ще без судового вироку.

"Їм теж обіцяють закрити карні справи, якщо вони вирушать на фронт", – наголосив Доброхотов.

На війну відправляють "серйозних" злочинців

Головний редактор видання The Insider додав, що на війну в Україну шукають "серйозних" злочинців, які мають сидіти по 20 – 30 років. Є навіть відомості, що серед тих, хто воює, є й канібали.

Їх кидають туди, тому що з одного боку влада вирішує, що їх не шкода. З іншого – вони садисти, вбивці з досвідом, тож знадобляться у бою,

– підкреслив він.

Серед кадирівців теж є зеки

За словами Доброхотова, в кадирівських підрозділах не лише чеченці, є багато найманців. Людей, які завербовані воювати за гроші, а іноді – за свободу.

"Тобто вони не понесуть відповідальність за правопорушення. Були навіть такі, які були затримані через порушення правил дорожнього руху, водіння в нетверезому стані, й відправлені на війну в Україну", – підсумував він.

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