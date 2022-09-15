Як росіяни реагують на візит європейської лідерки до Києва

Російські пропагандисти по своєму трактують слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Зокрема, вони заявляють, що та оголосила війну владіміру путіну, пише 24 канал.

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Під час свого виступу фон дер Ляєн зазначила, що війна в Україні є війною проти всього європейського майбутнього. Тому вона вважає, що завдяки мужності та солідарності путін програє, а Європа переможе. Росіяни ж побачили у цих словах оголошення війни. Хоча насправді війна триває вже понад 8 рік, а повномасштабна – з лютого. Починав її саме очільник кремля.



Як росіяни реагують на слова фон дер Ляєн / Скриншот

Не змогли росіяни упустити слова політикині про те, що їхня країна використовує чіпи з побутової техніки, щоб ремонтувати військову.

Сказати таку дурість, це як сказати, що всі європейці змушені пер*іти у свій газопровід, бо вони більше не мають газу, і це єдиний спосіб отримати газ,

– обурюються росіяни.



У росіян запалало через висловлювання фон дер Ляєн / Скриншот

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В Україні Урсула фон дер Ляєн зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Глава держави нагородив іноземну чиновницю орденом Ярослава Мудрого I ступеня. Глава Єврокомісії подякувала й наголосила, що ця відзнака – символ міцного зв'язку України та ЄС.

Фон дер Ляєн підкреслила прогрес на шляху України в ЄС. Вона вважає, що все йде за планом. Мовляв, Євросоюзу нема сенсу пришвидшувати цей процес, адже Київ сам добре з цим справляється.

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