За словами президентки Єврокомісії, наразі відбувається процес набуття Україною членства у ЄС. Вона вважає, що все йде за планом.

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"Я бачу рішучість і величезний прогрес на цьому шляху. Ми підтримуватимемо вас, як це буде можливо. Я не хочу говорити про прискорення процесу, бо ви цим займаєтесь просто неймовірно", – фон дер Ляєн звернулася до Зеленського.

Співпраця України і ЄС

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС плідно співпрацюватиме, щоб Україна мала більше бізнесів та прибутку. Це означає отримання безперешкодного доступу до єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу.

Ми вже чимало зробили. Зокрема, під'єднали до єдиної мережі електроенергії. Спочатку був план, що у 2024 році українські електромережі приєднають до ЄС, а потім ми зробили це за 2 тижні. Зараз Україна постачає електроенергію у ЄС і ми хочемо покращити й підвищити цей процес, бо це дозволить отримати Україні прибутки, – розповіла президентка Єврокомісії.

Вона додала, що вдалось зняти питання щодо митних аспектів. Залишаються інші моменти, але ЄС та Україна працюють, щоб поглибити інтеграцію української економіки.

"Підтримка швидкого відновлення, підготовки до зими та планування реконструкції. Від торгівлі електроенергією, безкоштовного роумінгу до призупинення тарифів, ми наближаємось до єдиного ринку ЄС", – зазначила фон дер Ляєн.

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