У російському МЗС заявили, що розглядають це як спробу використати національну трагедію з "геополітичною метою". А речниця марія захарова сказала, що вважає такий вчинок "глибоко аморальним", інформує 24 канал.

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Маразматичні заяви захарової

Посіпака путіна сказала, що королева в роки Другої світової війни в лавах тероборони британської армії вела боротьбу. Ба більше, її маразм дійшов до того, що сказала нібито королева боролася "з нацистами та їхніми українськими посібниками – Степаном Бандерою та Романом Шухевичем". Все у стилі росії – Бандера їхній найбільший страх.

Це особливо по-блюзнірськи перед пам'яттю Єлизавети II, яка, як відомо, служила в роки Другої світової війни в лавах територіальної оборони британських збройних сил, які билися з нацистами та їхніми українськими посібниками – Степаном Бандерою та Романом Шухевичем,

– сказала вона.

Мовляв, зараз британські еліти на їхній стороні. Такий "маловідомий факт" біографії королеви просто шокує насправді. Адже чого тільки не вигадає російська пропаганда.

Труна королеви прибула до Вестмінстеру

Ввечері 13 вересня літак із тілом королеви Єлизавети II успішно приземлився у Лондоні. Так труна королеви завершує свою подорож з Единбурга до Букінгемського палацу На вулицях вишикувалися величезні черги, щоб попрощатися з монархом.

Також стало відомо, що протягом останніх 24 годин життя поруч з Єлизаветою ІІ була єдина донька – принцеса Анна. Королівська спадкоємиця поділилася спогадами про цей час.

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