У російському МЗС заявили, що розглядають це як спробу використати національну трагедію з "геополітичною метою". А речниця марія захарова сказала, що вважає такий вчинок "глибоко аморальним", інформує 24 канал.
До теми Похорон Єлизавети II: все, що відомо на цей момент про історичну подію
Маразматичні заяви захарової
Посіпака путіна сказала, що королева в роки Другої світової війни в лавах тероборони британської армії вела боротьбу. Ба більше, її маразм дійшов до того, що сказала нібито королева боролася "з нацистами та їхніми українськими посібниками – Степаном Бандерою та Романом Шухевичем". Все у стилі росії – Бандера їхній найбільший страх.
Це особливо по-блюзнірськи перед пам'яттю Єлизавети II, яка, як відомо, служила в роки Другої світової війни в лавах територіальної оборони британських збройних сил, які билися з нацистами та їхніми українськими посібниками – Степаном Бандерою та Романом Шухевичем,
– сказала вона.
Мовляв, зараз британські еліти на їхній стороні. Такий "маловідомий факт" біографії королеви просто шокує насправді. Адже чого тільки не вигадає російська пропаганда.
Труна королеви прибула до Вестмінстеру
- Ввечері 13 вересня літак із тілом королеви Єлизавети II успішно приземлився у Лондоні. Так труна королеви завершує свою подорож з Единбурга до Букінгемського палацу На вулицях вишикувалися величезні черги, щоб попрощатися з монархом.
- Також стало відомо, що протягом останніх 24 годин життя поруч з Єлизаветою ІІ була єдина донька – принцеса Анна. Королівська спадкоємиця поділилася спогадами про цей час.
Як реагували в ОП на смерть королеви: дивіться відео