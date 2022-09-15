В российском МИД заявили, что рассматривают это как попытку использовать национальную трагедию в "геополитических целях". А спикер мария захарова сказала, что считает такой поступок "глубоко аморальным", информирует 24 канал.

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Маразматические заявления захаровой

Приспешница путина сказала, что королева в годы Второй мировой войны в рядах терробороны британской армии вела борьбу. Более того, ее маразм дошел до того, что она сказала якобы королева боролась "с нацистами и их украинскими пособниками – Степаном Бандерой и Романом Шухевичем". Все в стиле россии – Бандера – их самый большой страх.

Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками – Степаном Бандерой и Романом Шухевичем,

– сказала она.

Мол, сейчас британские элиты на их стороне. Такой "малоизвестный факт" биографии королевы просто шокирует на самом деле. Ведь чего только не придумает российская пропаганда.

Гроб королевы прибыл в Вестминстер

Вечером 13 сентября самолет с телом королевы Елизаветы II успешно приземлился в Лондоне. Так гроб королевы завершает свое путешествие из Эдинбурга в Букингемский дворец На улицах выстроились огромные очереди, чтобы проститься с монархом.

Также стало известно, что за последние 24 часа жизни рядом с Елизаветой II была единственная дочь – принцесса Анна. Королевская наследница поделилась воспоминаниями об этом времени.

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