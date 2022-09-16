Все як завжди, плач у телеграм-каналах. Пожежа трапилася ще 15 вересня орієнтовно о 18 годині вечора, ті зібрались зганяти туди техніку, інформує 24 канал.

До теми Хтось обстріляв Валуйки Бєлгородської області: пошкоджена підстанція, місто частково без світла

Пропагандисти розводять руками

Паніку з натяком невдоволення розвели у соцмережах головний пропагандист кремля владімір соловйов та йому подібні. Мовляв, треба мобілізовувати техніку в прикордонних районах, заривати оборону глибоко. Бо ж "війна прийшла в наш дім". Ба більше, вони не розуміють, хто ж це так накомандував, і як так, що Київ збирались брати за три дні, а через пів року окопи треба рити в себе. Але в кінцевому результаті пропагандисти зводять все до того, що розбиратися будуть потім.

Влада Бєлгородської області у всьому звинувачує ЗСУ. Мовляв, обстрілюють прикордоння, але лінію не перетинають. Натомість нічого не каже, що варто б дотримуватись правил безпеки й курити в лише призначених для цього місцях.

У місцевому пабліку істерика та нарікання розносяться з нечуваною швидкістю. Схоже, росіяни перелякані не на жарт. Але зробити вони нічого не можуть. Лише не розуміють, де ж їхні "защітнікі" з "второй армії міра". Ті самі, які безсоромно тікають з України.

Істеричні коментарі росіян / Скриншоти з соцмереж

Істерика росіян через обстріли не перша

Населення країни-агресора не розуміє, що відбувається. Україну обіцяли взяти за три дні з гучними "побєдами". Натомість вже пів року триває війна, ніяких "побєд", тільки санкції та мертві солдати й відступи. На прикордонні все частіше "бавовна". Тому у росії підгорає і люди впадають в істерику.

Ці істерики напрочуд цинічні та злобні. Наприклад, росіяни ніяк не могли заспокоїтися після візиту Володимира Зеленського до звільненого Ізюма 15 вересня. Вони обурювалися, чому їхні військові не обстріляли місто, коли там був президент України.

До слова – де ще в росії була "бавовна" нещодавно: дивіться відео