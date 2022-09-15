Відповідну інформацію повідомили наших у телеграм-каналах, також їх підтвердили і в окупантів. Пожежа виникла орієнтовно о 18 годині 15 вересня.

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У росіян горить митниця

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що у ворогів горить митниця в Нехотеєвці Бєлгородського району росії.

Враження росіян на митниці в Нехотеєвці: "Шпарять, с*ки. По нас шпарять. Це танк х**рит, і танк десь недалеко стоїть,

– написав журналіст.

Також він пригадав окупантам, мовляв, коли вони по наших фактично беззбройних прикордонниках на Гоптівці в ніч на 24 лютого "шпарили" та "х**рили»" з усього, що стріляло, то вони "су**ми" не були.

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Активіст Сергій Стерненко написав, що на кордоні з Україною горить російська митниця: "Напевно, росія якесь вогненебезпечне насіння перевозила". Він також зіронізував, ймовірно, це "Курська народна республіка напала або самообстріл".

Пожежа в росіян на митниці / Фото Сергія Стерненка

Вогонь на російські митниці: дивіться відео

Офіційної інформації ЗСУ щодо вибухів не надавала, проте в окупантів вже почалась паніка. Вони традиційно звинувачують нашу армію в атаках та написали, що нібито заправка поруч не постраждала, але палає митний термінал.

Варто зазначити, що у Офісі Президента пояснювали, чи причетна Україна до потужних вибухів у прикордонній росії. Радник глави ОП Михайло Подоляк іронічно процитував фразу, що "над усією росією безхмарне небо. Але багато "хлопків".

Україна офіційно знищує бази, склади й окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом,

– сказав радник Андрія Єрмака.

За його словами, все решта – "в компетенції безхмарного неба над Таганрогом".

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