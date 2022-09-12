Повідомляли, що в Ростові, Таганрозі та низці інших російських міст були сильні вибухи. На це вже відреагували в Офісі Президента.

До теми В електричну підстанцію в Бєлгороді влучила ракета, яку окупанти запускали по Україні, – ЗМІ

Небо безхмарне, але багато "хлопків"

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк іронічно процитував фразу, що "над усією росією безхмарне небо. Але багато "хлопків".

Та Україна офіційно знищує бази, склади й окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом,

– сказав він.

За словами Подоляка, все решта – "в компетенції безхмарного неба над Таганрогом".

"Бавовна" в росії

Останнім часом у росії, особливо в прикордонних регіонах з Україною, стаються вибухи. Місцева влада нічого толком не пояснює, лише фантазує про роботу ППО. Наприклад, ранок 31 серпня у Бєлгороді розпочався не з кави, а з "бавовни". Росіян на світанку розбудили "хлопки".

Українська художниця Олена Гвозовська навіть випустила пісню й кліп з промовистою назвою This is Bavovna. Українці у захваті від хітового треку. Натомість переляканим росіянам геть невесело.

Що ще казав Подоляк про вибухи в росії: дивіться відео