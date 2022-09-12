Про "бавовну" повідомляють місцеві телеграм-канали та вже підхопили російські ЗМІ. Так, у Ростові після вибуху з'явилася хмара чорного диму, а у Таганрозі жителі повідомляють про роботу ППО у небі.

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Як мінімум, гучну "бавовну" чули:

у Ростові: центр, Західний, Суворовський та інші райони міста;

в Азові;

у Таганрозі;

у Новошахтинську;

у Шахтах;

у Новочеркаськ;

в Аксаї;

у Єйську.

Місцеві кажуть, чули не "бавовну", а саме вибух

Що цікаво, на одному з відео очевидиця зазначає, що чула не просто "бавовну", а справжній вибух.

"Не хлопок, а вибух. Аж вибух", – бідкається росіянка, що таке чує вперше, а тому дуже злякалась.

"Наче щось важке впало на землю": росіяни описують звук вибуху

Згодом російське опозиційне видання Meduza теж написало, що жителі Ростовської області повідомляють про гучний вибух, чутний у радіусі 200 кілометрів.

Жителі кількох міст Ростовської області почули звук, схожий на вибух. Судячи з повідомлень, цей звук було чутно в радіусі близько 200 кілометрів – від Єйська на півдні до Новошахтинська на півночі.



Водночас ЗМІ повідомляють, що звертались до мчс, але ті сказали, що не отримували інформації про будь-які вибухи чи надзвичайні ситуації.

Втім, видання пише, що очевидці розповіли, що у них затремтіли огорожі, а в Ростові-на-Дону після вибуху увімкнулися сигналізації автомобілів. Деякі бачили в районі Азова під Пєшковим 3 – 4 вогнища чорного диму.

Про гучний звук, схожий на вибух, також повідомили мешканців Ростова-на-Дону. Вони описують його "наче щось важке впало на землю",

– пише видання.