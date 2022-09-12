О "хлопке" сообщают местные телеграм-каналы и уже подхватили российские СМИ. Так, в Ростове после взрыва появилось облако черного дыма, а в Таганроге жители сообщают о работе ПВО в небе.
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Как минимум громкий хлопок слышали:
- в Ростове: центр, Западный, Суворовский и другие районы города;
- в Азове;
- в Таганроге;
- в Новошахтинске;
- в Шахтах;
- в Новочеркасск;
- в Аксае;
- в Ейске.
Местные говорят, слышали не" хлопок", а именно взрыв
Что интересно, на одном из видео очевидица отмечает, что слышала не просто хлопок, а настоящий взрыв.
"Не хлопок, а взрыв, просто взрыв", – жалуется россиянка.