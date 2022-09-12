ВСУ продолжают операцию по освобождению Харьковщины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 12 сентября сообщил, что украинские военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов.

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Сообщается, что враг спешно покидает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий или сразу на территорию россии.

Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках фронта украинские защитники вышли к государственной границе с россией.

Также он напомнил, что 11 сентября россияне покинули населенные пункты Великий Бурлук и Двуречная Купянского района.

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