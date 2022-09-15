Таку думку озвучив радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Раніше він розповів, чому путін не їздить на передову.
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Росіяни хотіли слави
Арестович зазначив, що відео з вербуванням зеків пригожиним росіяни виклали самі. Вони хотіли слави, щоб і на інших "зонах" і не тільки про це дізнались і хотіли завербуватись.
Жорсткий принциповий мужик. Якщо правильно себе поводиш, то гарантії, зарплата, слава, якщо неправильно – розстріляємо Хочеться служити цій суровій машині вірою і правдою,
— саркастично зауважив радник Офісу Президента.
Зеки не допоможуть на полі бою
Він наголосив, що зеки на полію бою ніяк не допоможуть. Вони небезпечні лише в себе в камері з ножами для тих, у кого ножів немає. Для роботи на полі бою треба мати здоров'я і розуміти військову спеціальність.
"Здоров'я "зона" не додає, та й військової спеціальності там не навчають. Тому наші ЗСУ "перемелють" усе це й навіть не помітять", – підкреслив Арестович.
Загибель росії
Радник Офісу Президента сказав, що ці дії – це фактично загибель російської імперії. Найбільша ядерна держава, постійний член Радбезу ООН, в якій друг путіна знімає подібні відео.
Мені соромно за росію, за росіян. Мені соромно за світ, який досі не вигнав ось це з Радбезу й узагалі з ООН,
– зазначив він.
Арестович продовжив, що такими діями держава переступає власні ж закони. Усе через те, що армія не може впоратись з абсолютно безглуздою кампанією.
"Путінська росія згнила. Він її згноїв", – підсумував Радник Офісу Президента.
Арестович прокоментував вербування зеків пригожиним: дивіться відео
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