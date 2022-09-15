Глава держави-агресорки й раніше не їздив на передову. Наприклад, до чечні він ніколи не їздив ні в першу, ні в другу війну – приїжджав лише до зачищеного місця. Про це заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович.

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Путін просто боїться

На думку Арестовича, путін чітко знає, що обережність – понад усе. Він найбільше боїться навіть не українців, а своїх же.

Боїться, що його свої грохнуть під виглядом того, що налетіла українська артилерія,

– сказав Арестович.

Радник додав, що путін може боятись і своєї охорони, офіціантів, секретарів, лікарів. Диктатор живе у звичному вже страху.

Диктатор у "періоді напіврозпаду"

Арестович переконаний, що безкарне зло розкладає душу й фізично знищує людину. Він звернув увагу на жахливий зовнішній вигляд путіна.

"Це нервове чіпляння за край столу, це притупування, незрозумілий танець ногами. Це особистість у періоді напіврозпаду", – зауважив радник.

Чиновник зазначив, якщо путін поїде на передову, солдати, побачивши його, жахнуться. Подумають: "Дрібне, рябе, і ми за це вмираємо?" За словами Арестовича, це буде тотальне розчарування.

Радник підсумував, якщо живого путіна показати російським солдатам, то російська армія застрелиться. Саме тому диктатор і ховається.

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