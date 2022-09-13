Російські вояки воюють між собою

Мова про військових 11 корпусу із Калінінграда і росгвардію. Вони наскільки не розуміли, що відбувається, що розсварились з бойовиками з квазіреспублік.

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Російські військові перебувають у такому нерозумінні, що вони не розуміють, що вони мають справу з іншими російськими військовими, приймають їх за військових так званих "лнр",

– зазначив Арестович.

Рівень безладу в росармії

Бойовики квазіреспублік, почали обурюватись. Мовляв, як ті не розібравшись "наїхали" на них. Арестович зазначив, що закрутилось там не на жарт, а бойовики "ЛДНР" образились.

Навіть людина без військового досвіду може зрозуміти рівень бардака і розвалу, якщо один підрозділ російського угрупування приймає інший підрозділ російського угрупування за армію так званого "лнр" не розібравшись

– зазначив Арестович.

Кадирівці стріляють у спину окупантам, які втікають

Також Арестович розповів, що за деякими даними, на Півдні почались бої в Херсонській області між кадирівцями і регулярними військами російської армії.

Кадирівці виступають загороджувальним загоном для вояк російської армії, аби ті не втікали з позиції.

Цікаво, що глава чечні рамзан кадиров дійсно заявив, що на "спеціальну воєнну операцію" проти України повернулися його елітні підрозділи. Кадиров зазначив, що його "тік-ток-війська" відпочивали, а тепер, мовляв, повертаються на передову.

До слова, раніше джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що почався рух серед "кадирівців". Розвідники кажуть, що вони теж тікають.

За даними наших спецслужб, велика кількість загонів "кадирівців" тікає з Донецька у тил.

Понад 10 танків, 10 БТРів та купу іншої техніки везли сьогодні через Макіївку у напрямок Шахтарська. Скоріш за все, тіктокери бояться удару ЗСУ на Донецьк і тікають.

Що відомо про нових "кадирівців": дивіться відео