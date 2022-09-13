Российские воины воюют между собой

Речь о военных 11 корпусах из Калининграда и росгвардии. Они настолько не понимали, что происходит, что разругались с боевиками из квазиреспублик.

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Российские военные находятся в таком непонимании, что не понимают, что они имеют дело с другими российскими военными, принимают их за военных так называемых "лнр",

– отметил Арестович.

Уровень беспорядка в росармии

Боевики квазиреспублик, начали возмущаться. Мол, как те не разобравшись "наехали" на них. Арестович отметил, что закрутилось там не на шутку, а боевики "Л/ДНР" обиделись.

Даже человек без военного опыта может понять уровень бардака и развала, если одно подразделение российской группировки принимает другое подразделение российской группировки за армию так называемого "лнр" не разобравшись,

– отметил Арестович.

Кадыровцы стреляют в спину бегущим оккупантам

Также Арестович рассказал, что, по некоторым данным, на Юге начались бои в Херсонской области между кадыровцами и регулярными войсками российской армии.

Кадыровцы выступают заградительным отрядом для солдат российской армии, чтобы те не убегали с позиции.

Интересно, что глава чечни рамзан кадыров действительно заявил, что на "специальную военную операцию" против Украины вернулись его элитные подразделения. Кадыров отметил, что его "тик-ток-войска" отдыхали, а теперь, мол, возвращаются на передовую.

К слову, ранее источники 24 канала в разведке сообщили, что началось движение среди "кадыровцев". Разведчики говорят, что они тоже убегают.

По данным наших спецслужб, большое количество отрядов "кадыровцев" убегает из Донецка в тыл.

Более 10 танков, 10 БТРов и кучу другой техники везли сегодня через Макеевку в направлении Шахтерска. Скорее всего, тиктокеры боятся удара ВСУ на Донецк и убегают.

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