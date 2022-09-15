Загалом, очікують, що ленд-ліз запрацює із жовтня 2022 року. Однак можуть бути певні затримки. Попри це, коли він розпочнеться, ситуація зміниться. Про це в ефірі 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.
Увага Яким буде формат ленд-лізу "по-новому": припущення Жданова
За його словами, ленд-ліз відрізняється від пакетів військової допомоги двома речима:
- обсягами зброї, яку нам нададуть;
- шляхами її передачі, а саме – морем до Європи, а потім в Україну.
"Тобто, використовуватиметься ресурс військово-транспортних кораблів військово-морських сил США. Це великі об'єми. Кількість зброї після того, як почнеться ленд-ліз, буде значно більшою", – наголосив фахівець.
Як вплине ленд-ліз на постачання зброї: дивіться відео
Україна отримала ленд-ліз: що це означає
- 9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Згідно з програмою, США зможуть постачати Україні зброю, транспорт та продовольство за спрощеною процедурою.
- Тема ленд-лізу викликає чимало суперечок. Зокрема, наразі інформація про конкретні суми та види озброєння, які можуть постачати у межах цієї програми, залишається невідомою. Ба більше, обговорюється питання надання грантової допомоги замість ленд-лізу, адже сьогодні Україна перебуває в умовах економічної стагнації.
- За словами військового експерта Олега Жданова, заводи у США вже працюють у три зміни, аби надати нам необхідне озброєння.