Загалом, очікують, що ленд-ліз запрацює із жовтня 2022 року. Однак можуть бути певні затримки. Попри це, коли він розпочнеться, ситуація зміниться. Про це в ефірі 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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За його словами, ленд-ліз відрізняється від пакетів військової допомоги двома речима:

обсягами зброї, яку нам нададуть;

шляхами її передачі, а саме – морем до Європи, а потім в Україну.

"Тобто, використовуватиметься ресурс військово-транспортних кораблів військово-морських сил США. Це великі об'єми. Кількість зброї після того, як почнеться ленд-ліз, буде значно більшою", – наголосив фахівець.

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