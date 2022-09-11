Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розказав, як у контрнаступі допомагають американські ракети HARM.

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Ленд-ліз – довгострокова програма

Жданов зауважив, що ленд-ліз – це буде довгострокова програма переозброєння української армії. Тому формат розрахунку буде обговорюватись уже в процесі постачання зброї.

У будь-якому випадку США виступатимуть гарантом. Під гарантії США деякі країни будуть надавати нам озброєння,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що заводи будуть запускатись не тільки в США. До того ж довгострокова програма означає, що вона працюватиме 10 років і більше.

У Європи закінчився запас надлишкового майна

Військовий експерт також зазначив, що у Європи закінчився запас надлишкового майна, яке перебувало в них на зберіганні, й вони могли ним поділитися.

"Ніхто не хоче просто так віддавати озброєння. Хочуть або гарантії безпеки, або гроші на відновлення цього озброєння", – підкреслив він.

Польща пропонує свої потужності для виробництва

Жданов продовжив, що зважаючи на це, Польща пропонує свої потужності для виробництва зброї, зокрема САУ Krab. Деяким країнам, аби запустити виробництво треба пів року й більше, а у Польщі воно вже розгорнуте.

Польща взагалі надала САУ Krab приблизно 100 штук. Вона показує, що її установка дуже ефективна, недорога й вони можуть виробляти. Оплачуйте контракти й, будь ласка,

– зауважив він.

Військовий експерт сказав, що питання фінансування є головним у ленд-лізі. Є 2 варіанти чиїм коштом він відбуватиметься:

НАТО. Єнс Столтенберг заявив, що НАТО буде вкладатись у переозброєння України на західні зразки.

США. Джо Байден збирається запросити в уряду США майже 12 мільярдів доларів для забезпечення потреб ЗСУ.

Жданов про те, яким буде формат ленд-лізу "по-новому": дивіться відео

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