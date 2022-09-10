Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше військовий експерт Ігаль Левін в ефірі 24 каналу, обговорюючи ситуацію в Балаклії, зазначав, що військові теоретики стверджували, ніби блискавичний прорив на 50 кілометрів фактично неможливо зробити без повної переваги в повітрі. Однак ЗСУ вдалося здійснити таку операцію на Харківщині без повного контролю неба.

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Серйозно допомогли ракети HARM

За словами Юрія Ігната, за таких операцій, звісно, найкраще було б мати повний контроль у повітрі. Однак у випадку ЗСУ все було дещо по-іншому. Контроль у небі досягався завдяки ППО.

Ці 50 кілометрів – не така велика відстань для наших засобів ППО. Комплекси С-300 мають дальність застосування 75 кілометрів. В противника є й більш потужні системи на кшталт С-400, які можуть вражати на значно більші дистанції, –

зазначив Ігнат.

За його словами, немалу роль у контрнаступі зіграли американські ракети HARM, які "полюють" на засоби ППО. Окупанти були змушені навіть відключати радари.

"Контроль в небі над повітряним простором забезпечує не лише винищувальна авіація, але й засоби ППО. Ракети HARM, які сьогодні адаптовані до наших винищувачів, зробили свою справу. Вони вимкнули систему ППО противника або знищили її на певних ділянках фронту, що дозволяє ударній авіації розв'язати руки", – наголосив Ігнат.

Крім того, не варто забувати про західну артилерію, яка допомагає українським військам точково знищувати ворожі цілі. Це буквально дає змогу "ювелірно вирізати ракові пухлини, які опинилися на нашій території".

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Додамо, Юрій Ігнат вже підкреслював, що в Україні створили унікальну систему ППО, якої взагалі немає більше ніде у світі. Військові поєднують різні системи, які дозволяють збивати російські ракети та тримати небо під контролем.