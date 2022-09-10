На щастя, захисники нашого неба вже мають те, чим можуть добиватися хорошого результату в боротьбі зі С-300 та реактивними системами. Таку заяву зробив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю, яке вийшло 9 вересня.

Минулого тижня Окупанти випустили С-300 по спортивному комплексу у Харкові, де виступали олімпійці

Чим знищують російські С-300 та РСЗВ

Згадані ракетно-зенітні комплекси мають дальність ураження до 70 кілометрів. Щодо реактивних систем залпового вогню, то ними росіяни можуть бити до 100 кілометрів.

Їх (РСЗВ – 24 канал) треба нищити протирадіолокаційними ракетами, артилерією, зокрема HIMARS. А для цього потрібна ефективна робота розвідки. Наші західні партнери також діляться з нами даними щодо розташування цих засобів. Те ж стосується С-300 – їх треба банально знищувати,

– пояснив Ігнат.

Він додав, що також для ліквідації систем С-300 добре підходять американські протирадіолокаційні ракети HARM. Ці боєприпаси вже адаптовані до радянських винищувачів МіГ, які є на озброєнні України. "Вони щодня застосовуються проти окупантів та їхніх комплексів як у глибині оборони, так і у безпосередній близькості", – поділився службовець.

До теми – як ЗСУ "вполювали" ворожий С-300 на Запоріжжі: дивіться відео