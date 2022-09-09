Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Також ворог постійно веде повітряну розвідку.

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Ворог завдав ударів по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Яка ситуація на всіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках, на території білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання "звільнення захоплених територій". Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з республіки білорусь.

На Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася.

На інших напрямках ворог продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах України, а саме:

на Харківському напрямку – зі ствольної і реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка;

– зі ствольної і реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка; на Слов’янському напрямку – біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського;

– біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;

– в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку – поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого;

– поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого; на Авдіївському напрямку – в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

– в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного; на Новопавлівському напрямку – біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського;

на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів;

– в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів; на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

Окупанти тероризують мирних людей

У зв’язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил росії переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості "живого щита". Селище закрите на вʼїзд та виїзд.

Наші військові надійно захищають Україну

Підрозділи Сил оборони героїчно утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші захисники успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні Сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 кілометри за 3 дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.

Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію російської федерації. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків.

ЗСУ завдають ударів по окупантах

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюють.

ЗСУ знищили поромну переправу росіян біля Нової Каховки

ЗСУ атакували поромну переправу в Новій Каховці, яку використовували російські окупанти. То ж тепер ворог втратив ще один важливий об'єкт на Півдні України.

Усі мости на Півдні України перебувають під щільним вогневим контролем наших Збройних Сил. Відремонтувати їх окупанти не можуть.

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи – аж 265 влучних уражень. ЗСУ влучили по російських реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, а також понтонним переправам в районі Нової Каховки.

Унаслідок вдалих дій наших воїнів російська армія втратила:

59 військових;

3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядну машину для них;

2 самохідні гармати артилерії "Піон",

самохідну гаубицю "Мста-С";

3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;

танк Т-72;

6 одиниць автобронетехніки;

2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

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