Усі мости на Півдні України перебувають під щільним вогневим контролем наших Збройних Сил. Тому окупанти не можуть їх відремонтувати.

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Як ЗСУ попрацювали на Півдні України

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи – аж 265 влучних уражень. ЗСУ влучили по російських реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки та понтонним переправам в районі Нової Каховки.

Унаслідок вдалих дій наших воїнів російська армія втратила:

59 військових;

3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядну машину для них;

2 самохідні гармати артилерії "Піон",

самохідну гаубицю "Мста-С";

3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;

танк Т-72;

6 одиниць автобронетехніки;

2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

У росіян логістичні проблеми в Новій Каховці

Швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджамін Пітте заявив, що у російського війська серйозні проблеми з логістикою у Новій Каховці на Херсонщині. Унаслідок ударів ЗСУ міст Новокаховської дамби обвалився, Залізничний міст ще не впав, але він дуже пошкоджений.

Вдень 8 вересня повідомляли, що у Нову Каховку завітала "бавовна". Ймовірно, вона пов'язана з українськими партизанами. Густий чорний дим здійнявся біля управління водоканалу.

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Ворог намагається покращити свою ситуацію

Росіяни шукають способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ й організовують понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець. Крім того, впродовж доби вони атакували позиції наших військ, а також мирні населені пункти.

Окупанти завдали 30 авіаційних та 1 ракетний удар по наших позиціях;

здійснили 4 пуски ракет Р-27 по літаках ЗСУ, які атакували противника.

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