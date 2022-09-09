Усі мости на Півдні України перебувають під щільним вогневим контролем наших Збройних Сил. Тому окупанти не можуть їх відремонтувати.
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Як ЗСУ попрацювали на Півдні України
Українська авіація за добу завдала 6 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи – аж 265 влучних уражень. ЗСУ влучили по російських реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки та понтонним переправам в районі Нової Каховки.
Унаслідок вдалих дій наших воїнів російська армія втратила:
- 59 військових;
- 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядну машину для них;
- 2 самохідні гармати артилерії "Піон",
- самохідну гаубицю "Мста-С";
- 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;
- танк Т-72;
- 6 одиниць автобронетехніки;
- 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.
У росіян логістичні проблеми в Новій Каховці
Швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджамін Пітте заявив, що у російського війська серйозні проблеми з логістикою у Новій Каховці на Херсонщині. Унаслідок ударів ЗСУ міст Новокаховської дамби обвалився, Залізничний міст ще не впав, але він дуже пошкоджений.
Вдень 8 вересня повідомляли, що у Нову Каховку завітала "бавовна". Ймовірно, вона пов'язана з українськими партизанами. Густий чорний дим здійнявся біля управління водоканалу.
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Ворог намагається покращити свою ситуацію
Росіяни шукають способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ й організовують понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець. Крім того, впродовж доби вони атакували позиції наших військ, а також мирні населені пункти.
- Окупанти завдали 30 авіаційних та 1 ракетний удар по наших позиціях;
- здійснили 4 пуски ракет Р-27 по літаках ЗСУ, які атакували противника.
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