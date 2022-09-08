США продовжують підтримувати Україну у її боротьбі з російськими загарбниками. Зокрема, надали реактивні системи HIMARS.

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Міллі заявив, що герої ЗСУ використовують HIMARS ефективно.

Українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і вони мали руйнівний ефект, – мовиться у повідомленні.

Успіхи ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники проводять ефективний наступ. Зокрема, на Харківському на Південнобузькому напрямках вдалося звільнити 700 квадратних кілометрів.

Зокрема, на Харківщині вдалося вклинитися в оборону ворога на 50 кілометрів. Українські захисники звільнили 20 населених пунктів.

На Донеччині герої ЗСУ звільнили Озерне.

Зауважте! Тим часом російських окупантів регулярно навідує "бавовна". Ворог втрачає склади зі зброєю та живу силу.

Загальні втрати ворога

Станом на 8 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати 51 250 окупантів. Загалом вдалося знищити:

бойових броньованих машин – 4557 (+37) одиниць;

артилерійських систем – 1126 (+32) одиниці;

РСЗВ – 305 (+5) одиниць;

засобів ППО – 159 (+3) одиниць;

літаків – 239 (+2) одиниць;

гелікоптерів – 210 (+2) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 214 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) одиниць;

спеціальної техніки – 110 (+1) одиниць.

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