Зокрема, ЗСУ мають успіх на Харківщині. Там вдалося вклинитися в оборону ворога на 50 кілометрів. Герої ЗСУ звільнили 20 населених пунктів.
Зауважте ЗСУ відбили кілька атак та вдарили по ворогу на Запоріжжі: карта бойових дій станом на 8 вересня
Загальна площа території, повернутої під контроль України, на Харківському на Південнобузькому напрямках складає понад 700 квадратних кілометрів,
– мовиться у повідомленні.
Яка ситуація на інших напрямках
На Краматорському напрямку ЗСУ покращили своє положення та просунулися углиб на 2 кілометри. На Слов'янському напрямку – до 3 кілометрів. Герої звільнили Озерне.
Бої також відбуваються на Херсонському напрямку. Ворог – частково деморалізований.
Загалом підрозділи ЗСУ на окремих напрямках просунулися углиб оборони окупантів – від 2 до декількох десятків кілометрів. Звільнити вдалося низку населених пунктів.