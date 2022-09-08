Зокрема, ЗСУ мають успіх на Харківщині. Там вдалося вклинитися в оборону ворога на 50 кілометрів. Герої ЗСУ звільнили 20 населених пунктів.

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Загальна площа території, повернутої під контроль України, на Харківському на Південнобузькому напрямках складає понад 700 квадратних кілометрів,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація на інших напрямках

На Краматорському напрямку ЗСУ покращили своє положення та просунулися углиб на 2 кілометри. На Слов'янському напрямку – до 3 кілометрів. Герої звільнили Озерне.

Бої також відбуваються на Херсонському напрямку. Ворог – частково деморалізований.

Загалом підрозділи ЗСУ на окремих напрямках просунулися углиб оборони окупантів – від 2 до декількох десятків кілометрів. Звільнити вдалося низку населених пунктів.