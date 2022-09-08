США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими захватчиками. В частности, предоставили реактивные системы HIMARS.

Глава Пентагона на открытии "Рамштайн" упомянул о контрнаступлении ВСУ на Юге

Милли заявил, что герои ВСУ используют HIMARS эффективно.

Украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и они имели разрушительный эффект, – говорится в сообщении.

Успехи ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники проводят эффективное наступление. В частности, на Харьковском на Южнобужском направлениях удалось освободить 700 квадратных километров .

В частности, в Харьковской области удалось вклиниться в оборону врага на 50 километров. Украинские защитники освободили 20 населенных пунктов .

В Донецкой области герои ВСУ освободили Озерное.

Примите во внимание! Тем временем российских военных регулярно посещает "хлопок". Враг теряет склады с оружием и живую силу.

Общие потери врага

По состоянию на 8 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 51 250 захватчиков. В общем удалось уничтожить:

боевых бронированных машин – 4557 (+37) единиц;

артиллерийских систем – 1126 (+32) единицы;

РСЗО – 305 (+5) единиц;

средств ПВО – 159 (+3) единиц;

самолетов – 239 (+2) единиц;

вертолетов – 210 (+2) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4) единиц;

крылатых ракет – 214 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) единиц;

специальной техники – 110 (+1) единиц.

Заметьте – российские наемники несут бешеные потери в Харьковской области: смотрите видео