Журналіст Андрій Цаплієнко додав, що "бавовнятко" завітало також до Нової Каховки. Можливо, його "запросили" місцеві партизани.

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Сергій Братчук – речник Одеської військової адміністрації – заявив, що "бавовна" – у районі місцевого водоканалу.

"Бавовна" у Новій Каховці: дивіться відео

Також у мережі публікують кадри "бавовни" у тимчасово окупованому Криму. Повідомляють, що вибухи пролунали у районі Сак. Дим видно з пляжів у Євпаторії.

За іншими даними, "бавовна" – у селі Фрунзе (Сакський район).

"Бавовнятко" у районі Фрунзе: дивіться відео

Що відбувається у Криму

Михайло Подоляк розповів, що окупанти у тимчасово окупованому Криму панікують через "бавовну", яка все частіше навідується на територію півострова. Тим часом місцеві жителі активізували свій спротив. Люди показують загарбникам, що їхній час у Криму добігає кінця.

Подоляк зауважив, що на території тимчасово окупованого півострова:

активно діють партизанські течії;

кримські татари роблять багато для того, аби зашкодити загарбникам;

почастішали диверсії.

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