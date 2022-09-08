Журналист Андрей Цаплиенко добавил, что "бавовнятко" посетило также Новую Каховку. Возможно, его "пригласили" местные партизаны.

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Сергей Братчук – представитель Одесской военной администрации – заявил, что "бавовна" – в районе местного водоканала.

"Бавовна" в Новой Каховке: смотрите видео

Также в сети публикуют кадры "бавовни" во временно оккупированном Крыму. Сообщают, что взрывы прогремели в районе Сак. Дым виден с пляжей в Евпатории.

По другим данным, "бавовна" – в селе Фрунзе (Сакский район).

"Бавовнятко" в районе Фрунзе: смотрите видео

Что происходит в Крыму

Михаил Подоляк рассказал, что оккупанты во временно оккупированном Крыму паникуют из-за "бавовни", который все чаще наведывается на территорию полуострова. Тем временем местные жители активизировали свое сопротивление. Люди показывают захватчикам, что их время в Крыму подходит к концу.

Подоляк отметил, что на территории временно оккупированного полуострова:

активно действуют партизанские течения;

крымские татары делают много для того, чтобы навредить захватчикам;

участились диверсии.

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