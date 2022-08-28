В Минобороны показали Бавовнятко, которое ночью играет на складах оккупантов

Кафиры боятся этой "бавовны". И, как оказалось, не зря, ведь у нее есть "лицо".

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Так, Министерство обороны Украины в своем твиттере показало анимированного зверька-призрака по кличке Бавовнятко.

Как отметили в ведомстве, животное пушистое и непоседливое. Также оно не любит спать ночью, ему больше нравится играть с огнем на вражеских складах.

Ночью Бавовнятко тихо приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем,

– подчеркнули в Минобороны.

Почему взрывы называют "бавовной"

Такую шутку подбросили сами россияне, украинцы всего лишь использовали их слова. В соцсетях просто перевели русское слово "хлопок", которым называли взрывы, на украинский и получилось – "бавовна". Но вернемся немного назад.

Все началось с белгорода, расположенного недалеко от границы с Украиной. Весной там начало твориться "нечто странное". Там постоянно что-то вспыхивало, а местные слышали звуки взрывов.

Журналисты-пропагандисты не могли просто проигнорировать это, и чтобы не прибегать к конкретике, заговорили о "хлопках". Заголовки с этим словом появлялись на протяжении многих недель.

Такой "профессионализм" насмешил украинцев, и они решили потроллить россиян. Поэтому теперь взрывы в россии и на временно оккупированных территориях Украины называют "бавовной".

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