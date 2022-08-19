В украинском информпространстве взрывы на складах врага называют "хлопком". После очередных атак журналисты и население шутят, что россиянам подвезли очередную порцию "хлопка", сообщает 24 канал.

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На самом деле, такую шутку подбросили сами россияне, украинцы всего лишь использовали их слова.

Почему взрывы называют "хлопком"

Все началось с Белгорода, расположенного недалеко от границы с Украиной. Весной в российском городе начало твориться "нечто странное". Там постоянно что-то загоралось, а местные жители слышали громкие звуки взрывов. Местные власти вместо того, чтобы объяснить происходящим людям, молчали. Местные журналисты-пропагандисты не могли просто проигнорировать то, что так испугало население, так что, чтобы не прибегать к конкретике, они заговорили о "хлопках".

Все сообщения на протяжении многих недель имели одинаковое содержание: "В Белгороде снова слышны хлопки". На этом и завершалось объяснение российских журналистов. Такой "профессионализм" насмешил украинцев. Так что в соцсетях просто перевели российское слово "хлопок" на украинский язык и получилось – "бавовна".

Интересно, что даже само население Белгрода в соцсетях также практически не использовало слово "взрыв". российской пропаганде удалось осуществить замену понятий. Ведь даже видео местных жителей с места происшествия сопровождались словами не о взрывах, а о "хлопках".

После этого взрывы на оккупированных территориях Украины или в самой россии украинцы стали называть "хлопком". Ведь, по сути, именно так их и называют сами россияне.

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"Несоблюдение правил пожарной безопасности" или "неудачно покурили"

Затем россияне придумали новое объяснение. Взрывы на своих военных складах и в оккупированном Крыму они стали называть последствиями "несоблюдения правил пожарной опасности". Или еще смешнее – "кто-то покурил в неустановленном для этого месте".

Украинские ведомства быстро подхватили эту идею. В Министерстве обороны после взрывов на аэродроме "Саки" иронически посоветовали россиянам, наконец-то соблюдать правила пожарной безопасности.

Такая подмена понятий действительно выглядит жалко и смешно, однако направлена она на россиян, которые ее вполне нормально поглощают. Если не называть вещи своими именами, то и их восприятие будет другим. Чтобы не показывать населению, что ситуация идет не по плану, российские власти просто используют другие, более мягкие слова. Также кремль называет войну в Украине "спецоперацией".

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