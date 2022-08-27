В августе в Крыму настолько благоприятный климат для "хлопка", что он уже добрался даже до Севастополя. На него уже начали жаловаться местные паблики пропагандистов, передает 24 канал.

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Новый "хлопок" в Севастополе

Жители Севастополя имеют прекрасную возможность послушать, как вблизи них что-то громко "бахает". Поскольку "хлопок" очень пугает россиян и заставляет их немедленно отправляться в направлении Крымского моста, снимая по дороге слезные видео о "мы не хотим уезжать" и "тут так душевно", то пропагандисты уже пытаются усмирять истерики своих граждан заявлениями о "работе ПВО".

Так случилось и в этот раз: по версии россиян, "в Севастополе со стороны мыса Фиолент работает ПВО". Возможно, утро принесет известия о том, что ПВО россиян сработало "на максимум", но солдаты так забегались, что опять где-то не там покурили, что привело к "досадным последствиям".

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россияне не прекращают скрытую мобилизацию для восполнения своих потерь. Она уже докатилась до центральных областей страны-оккупанта.

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