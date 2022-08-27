У серпні в Криму настільки сприятливий клімат для "бавовни", що вона вже дісталася навіть до Севастополя. На неї вже почали скаржитися місцеві пабліки пропагандистів, передає 24 канал.

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Нова "бавовна" у Севастополі

Мешканці Севастополя мають чудову нагоду послухати, як поблизу них щось гучно "бахкає". Оскільки "бавовна" дуже лякає росіян та змушує їх негайно вирушати у напрямку Кримського мосту, знімаючи по дорозі сльозливі відео про "ми нє хатім уєзжать" і "здєсь так душевно", то пропагандисти вже намагаються втихомирювати істерики своїх громадян заявами про "роботу ППО".

Так сталося й цього разу: за версією росіян, "у Севастополі з боку мису Фіолент працює ППО". Можливо, ранок принесе звістки про те, що ППО росіян спрацювало "на максимум", але солдати так забігалися, що таки знову десь не там та й покурили, що призвело до "прикрих наслідків".

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