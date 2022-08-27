Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Адже раніше повідомлялося, що можливості росіян зменшуються з кожним днем.

Цікаво Наступ чи оборона: військовий експерт припустив, до чого готуються росіяни

Росіян злякав можливий наступ ЗСУ на Півдні

Романенко зазначив, що анонсований можливий наступ ЗСУ на Півдні змусив росіян, можна сказати, злякатись. Вони оцінили ситуацію і були вимушені перекинути на Південь війська з інших напрямків, які вони вважали головними. Зокрема, приблизно 10 тисяч з Ізюмського і 15 тисяч з Донецького.

Крім того, завели резерви, які десь познаходили. Вони вже не такого рівня підготовки й оснащення. Зокрема, повітряно-десантні частини. Загалом на Херсонщині вони сформували угрупування: 25 тисяч на правому березі Дніпра й 27 – 28 тисяч на лівому,

– зазначив військовий експерт.

Удари по логістичних шляхах і пунктах управління

Ще один фактор, який свідчить про те, що ЗСУ перехопили ініціативу, це удари наших військових по логістичних шляхах і пунктах управління окупантів. Генерал-лейтенант зауважив: дуже важливо, що потому удари були завдані по об'єктах у Криму.

"Крім військового значення, адже були знищені авіація, склади, паливно-мастильні матеріали тощо, це ще й величезний морально-психологічний вплив на російських військових і членів їхніх родин у Криму. Також безпосередньо і на тих громадян росії, які незаконно приїхали на півострів і нині звідти тікають", – повідомив Романенко.

У путіна залишалось 2 козирі

За словами військового експерта, в путіна залишалось 2 козирі, які він міг використати. Це тактична ядерна зброя і так званий судний день – масований ракетний удар.

Ми пережили 23 – 24 серпня, і росія не змогла організувати подібні ракетні удари. Так, були влучання, жертви, але це не те, про що говорила їхня пропаганда,

– наголосив генерал-лейтенант.

Щодо ядерної зброї Романенко сказав, що під тиском Західних партнерів, путін вимушений був виступити із заявою, що він відмовляється від застосування ядерної зброї, оскільки Україна – не ядерна держава.

"Хоча повністю він не відмовився. путін намагається далі використовувати для ядерного шантажу ЗАЕС", – підкреслив військовий експерт.

Також генерал-лейтенант додав, що окупанти сформували наступальні підрозділи на Запорізькому напрямку, але прийняти рішення про його початок не можуть. Вони не впевнені в своїх силах. Завдання ж наших військ у тому, щоб знищити якомога більше ворожої живої сили і техніки, зменшити їхній потенціал і підготуватись до контрнаступальних дій на певних напрямках.

Романенко назвав фактори, які вказують, що ЗСУ перехопили ініціативу на фронті: дивіться відео

Ситуація на фронті: останні події