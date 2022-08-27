Окупанти за допомогою вкраденого металу навчились за 3 доби ремонтувати пробоїни. Про це розповів депутат обласної ради Сергій Хлань в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.

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Влучання у плавучий міст

Наші Збройні Сили, як і попереджали, тримають під чітким вогневим контролем всі транспортні шляхи. Тому й завдали чергового влучного удару.

Влучили і в частину плавучого мосту, який окупанти налаштовують під Антонівським,

– розповів Хлань.

Для облаштування росіяни стягують баржі з окупованої частини Херсонської області, які крадуть у підприємців. Фіксують між опорами моста, і по них налаштовують дорожнє покриття.

"Вони ще не звели його чітко, але артилерія вже влучила туди", – додав чиновник.

Що цьому передувало

Нещодавно у ЗСУ вкотре підтвердили влучання по Антонівському та по Каховському мостах. Це все більше унеможливлює для окупантів логістику на окупованій території Херсонщини.

В ОК "Південь" зазначали, що окупанти не зможуть використовувати міст для транспортування важкої техніки. Однак загарбники запускають мостами легковики, щоб вдавати, ніби рух не зупиняли.

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