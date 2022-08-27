Окупанти за допомогою вкраденого металу навчились за 3 доби ремонтувати пробоїни. Про це розповів депутат обласної ради Сергій Хлань в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.
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Влучання у плавучий міст
Наші Збройні Сили, як і попереджали, тримають під чітким вогневим контролем всі транспортні шляхи. Тому й завдали чергового влучного удару.
Влучили і в частину плавучого мосту, який окупанти налаштовують під Антонівським,
– розповів Хлань.
Для облаштування росіяни стягують баржі з окупованої частини Херсонської області, які крадуть у підприємців. Фіксують між опорами моста, і по них налаштовують дорожнє покриття.
"Вони ще не звели його чітко, але артилерія вже влучила туди", – додав чиновник.
Що цьому передувало
- Нещодавно у ЗСУ вкотре підтвердили влучання по Антонівському та по Каховському мостах. Це все більше унеможливлює для окупантів логістику на окупованій території Херсонщини.
- В ОК "Південь" зазначали, що окупанти не зможуть використовувати міст для транспортування важкої техніки. Однак загарбники запускають мостами легковики, щоб вдавати, ніби рух не зупиняли.
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