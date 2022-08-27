оккупанты с помощью украденного металла научились за 3 суток ремонтировать пробоины. Об этом рассказал депутат областного совета Сергей Хлань в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Попадание в плавучий мост

Наши вооруженные силы, как и предупреждали, держат под четким огневым контролем все транспортные пути. Потому и нанесли очередной точный удар.

Попали и в часть плавучего моста, который оккупанты настраивают под Антоновским,
– рассказал Хлань.

Для обустройства россияне стягивают баржи с оккупированной части Херсонской области, которые воруют у предпринимателей. Фиксируют между опорами моста и по ним настраивают дорожное покрытие.

"Они еще не построили его четко, но артиллерия уже попала туда", — добавил депутат.

Что этому предшествовало

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