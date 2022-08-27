Цю інформацію 24 каналу прокоментував військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Це пов'язано зокрема і з величезними втратами окупантів в Україні.

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росіяни не можуть наступати широким фронтом

Коваленко розповів, що станом на сьогодні російські окупаційні війська не можуть вести наступальні дії широким фронтом. Зокрема, це видно на 2 найгарячіших напрямках: на Бахмутському й Авдіївському.

Там вони можуть концентрувати максимальні штурмові дії, використовувати весь свій ресурс на фронті протяжністю всього 10 кілометрів. Буквально 3 місяці тому вони могли вести інтенсивні штурмові дії на фронті протяжністю 30 кілометрів. Тобто ми бачимо, як втричі зменшились їхні можливості,

– зазначив військовий оглядач.

Він спрогнозував, що в кінці вересня – на початку жовтня вони взагалі втратять можливості вести достатньо інтенсивні наступальні дії, навіть ось такими вузькими напрямками.

окупанти перейдуть в оборону

За словами Коваленка, коли у військ немає можливості наступати, вони переходять до оборонних дій. Це вже другий етап.

"Питання, чи зможуть вони вести оборонні дії, маючи проблеми з системою управління та системою постачання своїх передових підрозділів", – зауважив військовий експерт.

Врешті-решт усе завершиться відступом

Військовий оглядач продовжив, що неможливість нормально оборонятись врешті-решт призведе до відступу.

Наступні 2–3 місяці будуть вирішальними. До кінця 2022 року буде багато цікавих подій,

– підсумував Коваленко.

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