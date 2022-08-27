Про це в інтерв'ю розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. Водночас він додав, що окупанти за будь-яку ціну намагаються контролювати обидва береги Дніпра.

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Як пояснив Скібіцький, якщо вони повністю вийдуть з правого берега або якщо ми їх звідти виб'ємо, тоді вони не зможуть активно просуватися вздовж Дніпра в центральні регіони України.

До того ж вони розуміють: якщо говорити про створення якоїсь "херсонської народної республіки" або проведення якогось "референдуму", без Херсона – це нелогічно. Тому там іде переміщення, йде перегрупування військ,

– зазначив розвідник.

Він додав, що у районі Антонівського моста окупанти створюють понтонні переправи, щоб забезпечити логістичну підтримку і переміщення військ на окупованій частині правого берега Дніпра.

Скільки окупантів перебувають на правому березі Дніпра

Військовий тероборони та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань також констатував, що ЗСУ систематично знищують техніку та живу силу росіян на Херсонщині. Попри це, окупанти вперто намагаються утримати свої позиції на правому березі Дніпра.

На сьогодні, за різними оцінками, на правому березі Дніпра зосереджено близько 20 тисяч окупантів. Однак після останніх ударів ЗСУ окупанти опинилися відрізаними від постачання,

– розповів депутат Херсонської облради.

Додамо, що ЗСУ успішно б'ють з артилерії по Антонівському мосту. Завдяки цьому ворогові дають чітко зрозуміти, що він не зможе використовувати цей об'єкт для транспортування важкої техніки. росіяни повністю зупинили рух цим мостом.

26 серпня українські артилеристи поцілили у Дар'ївський міст, який пролягає через річку Інгулець. Він тепер непридатний для перевезення ворожої техніки.