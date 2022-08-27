Про це 24 каналу розповів військовий тероборони та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, протягом останнього місяця російські загарбники намагалися ремонтувати мости на Херсонщині, які були уражені ЗСУ.

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росіяни прагнули перекинути на Правобережжя Херсонщини якомога більше живої сили та техніки, аби посилити свої позиції поблизу лінії фронту.

На сьогодні, за різними оцінками, на правому березі Дніпра зосереджено близько 20 тисяч окупантів. Однак після останніх ударів ЗСУ окупанти опинилися відрізаними від постачання,

– розповів депутат Херсонської облради.

Як ЗСУ знищують ворога на Херсонщині

Щодня українська тактична авіація завдає ударів по живій силі ворога, а також по техніці росіян. Як розповів Хлань, 26 серпня ЗСУ знищили 2 російські реактивні системи залпового вогню "Смерч", які обстрілювали Миколаїв.

Ці дві системи були уражені біля Херсона. Установки виїхали, аби розвернутися для обстрілу, і готувалися завдати ударів по Миколаєву. Однак одразу були знищені,

– зазначив військовий ТрО.

Він додав, що також 26 серпня палав склад боєприпасів окупантів у Чорнобаївці.

"ЗСУ послідовно обрізають транспортні артерії росіян для постачання зброї. Також українські сили знищують запаси ворога на Правобережжі, таким чином "підсушуючи" окупантів ближче до лінії фронту", – сказав Хлань.

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