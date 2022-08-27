Об этом 24 каналу рассказал военный терробороны и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, в течение последнего месяца российские захватчики пытались ремонтировать мосты в Херсонской области, которые были поражены ВСУ.
Важно путин лично руководит операцией в Херсонской области: военный эксперт объяснил, как это повлияет на фронт
россияне стремились перекинуть на Правобережье Херсонщины как можно больше живой силы и техники, чтобы усилить свои позиции вблизи линии фронта.
На сегодняшний день, по разным оценкам, на правом берегу Днепра сосредоточено около 20 тысяч оккупантов. Однако после последних ударов ВСУ оккупанты оказались отрезанными от поставок,
– рассказал депутат Херсонского облсовета.
Как ВСУ уничтожают врага в Херсонской области
Каждый день украинская тактическая авиация наносит удары по живой силе врага, а также по технике россиян. Как рассказал Хлань, 26 августа ВСУ уничтожили 2 российских реактивных системы залпового огня "Смерч", которые обстреливали Николаев.
Эти две системы были поражены у Херсона. Установки выехали, чтобы развернуться для обстрела, и готовились нанести удары по Николаеву. Однако сразу были уничтожены,
– отметил военный ТрО.
Он добавил, что также 26 августа пылал склад боеприпасов оккупантов в Чернобаевке.
"ВСУ последовательно обрезают транспортные артерии россиян для снабжения оружием. Также украинские силы уничтожают запасы врага на Правобережье, таким образом "подсушивая" оккупантов ближе к линии фронта", – сказал Хлань.
Сергей Хлань рассказал о поражениях мостов на оккупированной Херсонщине: смотрите видео
Детальнее о ситуации на Херсонщине
- ВСУ успешно бьют из артиллерии по Антоновскому мосту. Благодаря этому врагу дают ясно понять, что он не сможет использовать этот объект для транспортировки тяжелой техники. россияне полностью остановили движение по этому мосту.
- 26 августа украинские артиллеристы попали в Дарьевский мост, пролегающий через реку Ингулец. Он теперь непригоден для перевозки вражеской техники. Более того, попадание произошло именно тогда, когда захватчики перевозили через мост технику. Поэтому повреждения получили не только сооружение и российская техника. Есть потери и среди оккупантов, большинство из них – "двухсотые".
- Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что большинство солдат россии, которые сегодня находятся в Херсоне, понимают, что надо уже бежать.