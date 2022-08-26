Об этом в эфире 24 канала заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что большинство солдат россии, которые сегодня находятся в Херсоне, понимают, что надо уже убегать.

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Соболевский сообщил, что пока оккупанты пытаются удерживать территорию. Даже появилась информация, что они еще не закончили готовиться к проведению "референдума". Хотя масштабной подготовки мы не видим, но определенные действия все-таки предпринимают.

В ближайшее время маловероятно, что это (псевдореферендум – 24 канал) будет. Но необходимо учитывать, что такой сценарий они могут все же реализовывать,

– акцентировал Юрий Соболевский.

Политические вложения

"Для собственной аудитории они создали картинку, которая фактически целая область "приветствовала" россию и готовится к волеизъявлению и присоединению к составу россии", – пояснил Юрий Соболевский.

По его словам, большое количество российских должностных лиц регулярно посещают Херсонскую область. Они постоянно делают заявления, что "россия здесь навсегда". Если они быстро покинут Херсон, то им нечего будет сказать собственной аудитории. Пожалуй, это основная причина, почему они все еще находятся в городе.

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Движение техники из Крыма не останавливается

Соболевский отметил, что большое количество российских войск сегодня находится в Херсонской области. Они постоянно подвозят из Крыма технику.

" Но ВСУ очень оперативно эти новые локации отслеживает и уничтожает. У нас фактически каждый день есть замечательные новости об уничтожении либо военных баз, либо военного состава, либо ПВО, либо даже центров принятия военных решений, то есть локальных штабов", – добавил первый заместитель председателя. Херсонского облсовета.

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