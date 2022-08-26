Про це в ефірі 24 каналу заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, що більшість солдатів росії, які сьогодні знаходяться в Херсоні, розуміють, що треба вже тікати.

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Соболевський повідомив, що поки окупанти намагаються утримувати територію. Навіть зʼявилася інформація, що вони ще не закінчили готуватися до проведення "референдуму". Хоч масштабної підготовки ми не бачимо, але певні дії все ж таки роблять.

Найближчим часом малоймовірно, що це (псевдореферендум – 24 канал) буде. Але необхідно враховувати, що такий сценарій вони можуть все ж таки реалізовувати,

– акцентував Юрій Соболевський.

Політичні вкладення

"Для власної аудиторії вони створили картинку, що фактично ціла область "привітала" росію та готується до волевиявлення та приєднання до складу росії", – пояснив Юрій Соболевський.

За його словами, велика кількість російських посадових осіб регулярно відвідує Херсонщину. Вони постійно роблять заяви, що "росія тут назавжди". Якщо вони швидко залишать Херсон, то їм не буде що сказати власній аудиторії. Мабуть, це основна причина, чому вони досі знаходяться в місті.

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Рух техніки з Криму не зупиняється

Соболевський зазначив, що велика кількість російських військ сьогодні знаходиться на Херсонщині. Вони постійно підвозять з Криму техніку.

"Але ЗСУ дуже оперативно ці нові локації відстежує та знищує. В нас фактично кожного дня є чудові новини про знищення або військових баз, або військового складу, або ППО, або навіть центрів прийняття військових рішень, тобто локальних штабів", – додав перший заступник голови Херсонської облради.

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