Функцію ППО сьогодні там виконує хіба сам Антонівський міст. Таку думку 24 каналу висловив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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ППО окупантів – це Антонівський міст

Він перехоплює всі ракети, які застосовують ЗСУ та чудово їх збиває собою,

– зазначив заступник голови Херсонської облради.

За його словами, Збройні Сили України сьогодні гарно відпрацювали по Антонівському мосту. Наразі ще уточнюють інформацію щодо пошкоджень, за попередніми даними вони там значні.

Соболевський додав, що також пошкоджено понтонну переправу, яку окупанти збудували біля Антонівського мосту.

Кожен міст добре охороняється окупантами

Соболевський розповів, що вчора були відпрацювання по Каховській ГЕС. За інформацією місцевих, знищено не тільки міст, а й певну кількість військової техніки ворога. Втім, інформація потребує уточнення від Збройних Сил України.

Сьогодні кожен міст добре охороняється окупантами. Вони дуже ретельно спостерігають, щоб люди не використовували телефони для того, щоб знімати ці конструкції,

– зауважив заступник голови Херсонської облради.

За його словами, загарбники розуміють, що хтось з місцевих мешканців може співпрацювати зі Збройними Силами або Службою безпеки України, тому намагаються цих людей відстежувати. Крім того, коли мости після ударів закриті окупанти не підпускають туди місцевих.

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