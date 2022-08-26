Функцію ППО сьогодні там виконує хіба сам Антонівський міст. Таку думку 24 каналу висловив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
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ППО окупантів – це Антонівський міст
Він перехоплює всі ракети, які застосовують ЗСУ та чудово їх збиває собою,
– зазначив заступник голови Херсонської облради.
За його словами, Збройні Сили України сьогодні гарно відпрацювали по Антонівському мосту. Наразі ще уточнюють інформацію щодо пошкоджень, за попередніми даними вони там значні.
Соболевський додав, що також пошкоджено понтонну переправу, яку окупанти збудували біля Антонівського мосту.
Кожен міст добре охороняється окупантами
Соболевський розповів, що вчора були відпрацювання по Каховській ГЕС. За інформацією місцевих, знищено не тільки міст, а й певну кількість військової техніки ворога. Втім, інформація потребує уточнення від Збройних Сил України.
Сьогодні кожен міст добре охороняється окупантами. Вони дуже ретельно спостерігають, щоб люди не використовували телефони для того, щоб знімати ці конструкції,
– зауважив заступник голови Херсонської облради.
За його словами, загарбники розуміють, що хтось з місцевих мешканців може співпрацювати зі Збройними Силами або Службою безпеки України, тому намагаються цих людей відстежувати. Крім того, коли мости після ударів закриті окупанти не підпускають туди місцевих.
Соболевський розповів про ситуацію з Антонівським мостом: дивіться відео
Обстріли Антонівського моста: що відомо
- Наші військові продовжують робити перебування ворога на українській землі неможливим. Тому Каховський та Антонівський мости знову опинилися під вогнем. Удари по мостах речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав "плановими роботами" Збройних Сил.
- В ОК "Південь" зазначали, що окупанти не зможуть використовувати міст для транспортування важкої техніки. Водночас загарбники не полишають спроб інформаційно підтримувати свій імідж, тому запускають мостами легкові автівки, щоб вдавати, ніби рух не зупиняли.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти стягують баржі під Антонівський міст. Їх ставлять в одну лінію, щоб спорудити альтернативну переправу. Херсонський журналіст Костянтин Риженко опублікував відповідне відео "старань" окупантів.
- До успішних атак по мосту 22 серпня окупанти використовували Антонівський міст для обдирання українців. Так, у підприємців, яким потрібно було перетинати Дніпро для поповнення запасів своїх магазинів, росіяни на блокпостах почали вимагати гроші. За проїзд Антонівським мостом загарбники змушували платити 100 доларів.