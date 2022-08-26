У телеграм-каналах пишуть про роботу ППО окупантів. Однак офіційної інформації щодо ймовірних влучань поки немає, передає 24 канал.

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Повідомлення про вибухи в Херсоні з'явились о 13:41, потім – про вибухи в Чорнобаївці. Згодом в мережі оприлюднили кадри, як в районі мосту здійнялась величезна хмара диму.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань теж підтвердив "прильоти" біля Чорнобаївки та мосту. Він наголосив, що для окупантів не буде ні дня спокою.

Хмара диму біля Антонівського моста / Фото з телеграм-каналів:

Попередні удари по Антонівському мосту

Про "приліт" біля мосту повідомляли 26 серпня. Крім того, 25 серпня там також пролунали вибухи, після яких почалася пожежа. В ОК "Південь" підтвердили, що захисники вкотре вдарили по переправі.

Ще один удар був 22 серпня. Тоді міст вже стало важче використовувати для перетину на другий берег Дніпра.

В ОК "Південь" зазначали, що окупанти не зможуть використовувати міст для транспортування важкої техніки. Водночас загарбники не полишають спроб інформаційно підтримувати свій імідж, тому запускають мостами легкові автівки, щоб вдавати, ніби рух не зупиняли.

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