Удари майстерних воїнів ЗСУ по Антонівському мосту створили російським окупантам багато проблем. Йдеться не лише про перекидання техніки: як повідомили джерела 24 каналу у розвідці, росіяни додумалися використовувати об'єкт для власного збагачення коштом мирних українців.

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Як окупанти використовували Антонівський міст для обдирання українців

Оскільки російські окупанти намародерили вже все, що могли, то взялися вимагати в українців гроші навіть за можливість пересування. Антонівський міст був чи не єдиною опцією перетину Дніпра, й росіяни додумалися до "схеми", як на цьому заробити.

До успішних атак по мосту 22 серпня той міг витримувати цивільні автомобілі, легковики та буси. Про перегін своєї бойової техніки через міст ворог вже може забути.

Оскільки підприємцям потрібно було перетинати Дніпро для поповнення запасів своїх магазинів, росіяни на блокпостах почали вимагати в них за проїзд Антонівським мостом 100 доларів. Мовляв, це денний внесок: заплати – й впродовж доби можеш кататися мостом туди й сюди скільки тобі потрібно.

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