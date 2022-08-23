Удары искусных воинов ВСУ по Антоновскому мосту создали российским оккупантам много проблем. Речь идет не только о перекидывании техники: как сообщили источники 24 канала в разведке, россияне додумались использовать объект для собственного обогащения за счет мирных украинцев.

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Как оккупанты использовали Антоновский мост для обдирания украинцев

Поскольку российские оккупанты намародерили уже все, что могли, то взялись требовать у украинцев деньги даже за возможность передвижения. Антоновский мост был едва ли не единственной опцией пересечения Днепра, и россияне додумались до "схемы", как на этом заработать.

До успешных атак по мосту 22 августа тот мог выдерживать гражданские автомобили, легковушки и бусы. О перегоне своей боевой техники через мост враг уже может забыть.

Поскольку предпринимателям нужно было пересекать Днепр для пополнения запасов своих магазинов, россияне на блокпостах потребовали у них за проезд по Антоновскому мосту 100 долларов. Мол, это дневной взнос: заплати – и на протяжении суток можешь кататься по мосту туда и сюда сколько тебе нужно.

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