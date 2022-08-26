російський диктатор особисто заслуховує доповіді своїх підлеглих з приводу того, що відбувається на Півдні України. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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путін намагається особисто керувати військами

Ба більше, очільник кремля, спостерігаючи за поразками своєї армії, вирішив взяти ситуацію у свої руки.

За інформацією російських телеграм-каналів, путін знову бере на себе відповідальність і загальне командування діями херсонського угруповання збройних сил росії. Він прямо віддає накази й сам планує операції на певних ділянках фронту, зокрема на Херсонщині,

– повідомив Попович.

За словами військового оглядача, саме тому розвиток ситуації на Півдні України залежить від волі лише однієї людини – владіміра путіна.

Яке це матиме значення для фронту

Як зазначив Попович, якби президент країни-агресорки давав завдання генералам, вислуховував контрпропозиції, а далі вони спільно вираховували ходи на фронті, це було б стандартною ситуацією.

Однак те, що російський диктатор уявив себе генералом, може зіграти на користь України.

Для нас це доволі непогано. Як людина, у якої зовсім немає військової освіти, він там накомандує таке, що страшно собі уявити (йдеться про російську армію – 24 канал),

– наголосив військовий експерт.

Чи почнуть росіяни наступ на Півдні

Попович припустив, що путін спробує розширити окуповані території на Півдні України.

Він буде віддавати накази щодо наступу, зокрема на Миколаїв. Тому варто очікувати подальших потуг російської федерації наступати у цьому напрямку,

– сказав він.

За його словами, якщо ситуація розвиватиметься таким чином, то ЗСУ вдасться "перемолоти" ворога під час оборони.

Яким буде контрнаступ ЗСУ

Військовий оглядач додав, що коли українські військові самі підуть у контрнаступ, то він не матиме класичної форми.

Це буде не так, як ми звикли, у тому числі й у виконанні росіян: танкові прориви, велика концентрація артилерійських сил тощо. Наш контрнаступ матиме такий вигляд, що ми будемо завдавати ударів по мостах, командних пунктах, чекаючи, поки окупанти самі не втечуть звідти, знекровлені й обеззброєні,

– пояснив Попович.

Він додав, що таким чином ЗСУ спонукають окупантів до "жесту доброї волі" на території Правобережжя Херсонщини.

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Ситуація на Херсонщині: коротко