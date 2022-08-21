Таку думку 24 каналу озвучив херсонський активіст Володимир Молчанов. Він розповів: на те, що буде такий "жест" вказують багато ознак.

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"Жест доброї волі" буде ініціативою знизу

"Херсон повністю деокупують через "жест доброї волі", – наголосив Молчанов.

Активіст зазначив, що наказ залишити Херсон може бути навіть не з кремля. "Жест доброї волі" відбудеться через доведення до страху і розпачу низових ланок російської армії. Зокрема, молодшого офіцерського складу, які командують підрозділами, і солдатів.

Дезертирство набуде таких масштабів, що армія знизу буде розвалюватись. А офіцери будуть самостійно тікати, рятуючи свої життя і лишаючи підрозділи. Це і буде такий собі "жест доброї волі", лишень знизу,

– зауважив Молчанов.

Він також додав, за таких умов виникнуть абсолютно сприятливі умови для наступальних дій ЗСУ. Тоді не треба буде продавлювати оборону і зазнавати великих утрат.

До вуличних боїв не дійде

Молчанов також спрогнозував, що вуличних боїв у Херсоні не буде. І, схоже, це розуміють самі окупанти.

"Біля окупантської комендатури в центрі міста росіяни розташували дерев'яні "їжаки". Зі звичайної сосни, яка росте в лісах Херсонщини. Ці древеняки зовсім не міцні, їх можна ногою перебити", – наголосив активіст.

За його словами, це більше схоже на "показуху" і свідчить про те, що окупанти не будуть обороняти Херсон, як умовний сталінград. Та й ЗСУ не хотіли б проводити тут активні бойові дії.

окупанти в підсумку зголодніють, у них не буде снарядів, патронів і буде "жест доброї волі". Єдині вуличні бої, які можливі – це зачистки. Тобто, вилов тих, хто заховався або умовно не зміг втекти через Дніпро тими матрацами, які вони накрали, бо вже буде холодно,

– підсумував Молчанов.

Молчанов про деокупацію Херсона через "жест доброї волі": дивіться відео

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